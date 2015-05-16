Курсовая по уголовному праву на 15.04

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Завершен2 заявки105 просмотров

Курсовая работа по дисциплине уголовное право

Тема + план во вложении

Объем 30 стр.

Уникальность 65% ( без технических поднятий уникальности! без слития текста, ошибок в тексте, букв на англ. раскладке и т.п.!)

Готовность на 15.04

Оформление строго по методичке!

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$20
12 дней
Спасибо за работу, всё сделано в срок.
Cпасибо за терпение.

Заявки фрилансеров

catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад