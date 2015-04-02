Курсовая-Управление персоналом

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Методичка есть,курсовая-Управление персоналом. Проверка на плагиат есть, от 30 до 40 стр. Презентация не нужна.тема 9

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров