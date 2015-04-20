Особенности проведения технического учета и инвентаризации зданий

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Тема работы Особенности проведения технического учета и инвентаризации зданий и сооружений( на примере конкретного объекта недвижимости)

Тип работы диплом

Объем работы 40

Предмет работы Зимельно имущественные отношения

Учебное заведение коллеж №15

Срок исполнения 2015-04-20

Ваши пожелания к работе: Есть методичка написания диплома в виде инструкции. Технического задания нет. Надо самому выбрать объект и потом согласовать это с преподом. Сможете?

10 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

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