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Тема работы Особенности проведения технического учета и инвентаризации зданий и сооружений( на примере конкретного объекта недвижимости)

Тип работы диплом

Объем работы 40

Предмет работы Зимельно имущественные отношения

Учебное заведение коллеж №15

Срок исполнения 2015-04-20

Ваши пожелания к работе: Есть методичка написания диплома в виде инструкции. Технического задания нет. Надо самому выбрать объект и потом согласовать это с преподом. Сможете?