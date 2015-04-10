Курсовая работа по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки104 просмотра

Заказ №6260(Н). Курсовая работа по экономике

Тип работы_______Курсовая работа_________

Тема:__Деятельность_органов_местного самоуправления_по_социально_экономическому_развитию

К-во стр __________25-30стр______________

Срок написания_______10.04.15____________

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров