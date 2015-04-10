Курсовая работа по экономике

Сделайте вывод из двух посылок, определиет фигуру и модус простого силлогизма, проверьте соблюдение правила фигуры силлогизма. 1) Некоторые сладкие вещи вредны для здоровья. Ни одна так называемая сдобная булочка не сладка. Следовательно... ...