Написать отчет по экономике

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Закрыт1 заявка101 просмотр

Заказ №6256. Написать отчет по экономике

Тип работы__написать отчет в сокращенном виде+отчетность________

Кол-во стр___________30стр_______________

Срок написания______10.04.15_____________

Писать по организации школьного питания, отчетность своя.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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