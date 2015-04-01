Глава Диплома

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ механизмов ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (В УКРАИНЕ!!!)

2.1. Правовые основы системы управления в сфере физической культуры и спорта в Украине

2.2. Механизмы обеспечения государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта

2.3. Анализ государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта в ведущих странах Европы

Список литературы. (Ссылки квадратные на литературу )

В конце каждой подглавы вывод. И общий вывод по главе.

Работа на украинском языке!!!!

Оригинальность работы 75%

Срок 10 дней.

Объем не менее 35 стр страниц. Есть кое-какой материал.