Реферат по кадровойполитке

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Закрыт2 заявки109 просмотров

реферат

предмет: Кадровая политика

тема: Аудит кадровой документации

План: Вступление, основная часть, заключение, без плагиата

кол-во страниц: 15

шрифт, интервал: 14, 1.5

кол-во источников: от 10

сноски: подстрочные

10 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров