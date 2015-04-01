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Реферат по кадровойполитке
реферат
предмет: Кадровая политика
тема: Аудит кадровой документации
План: Вступление, основная часть, заключение, без плагиата
кол-во страниц: 15
шрифт, интервал: 14, 1.5
кол-во источников: от 10
сноски: подстрочные
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