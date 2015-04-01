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Культурные тропы англосаксонских языческих завоевателей
Друзья, кто сможет сделать? срок 5-6 дней.
тема работы Культурные тропы англосаксонских языческих завоевателей и их влияние на исконно-английскую лексику
пожелания Текст курсовой работы должен быть напечатан на компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman Cyr № 14 на одной стороне листа стандартной бумаги /формат А 4/. На каждой странице оставляются поля: слева – 25 мм, справа – 8 мм, сверху и внизу – 20 мм. Номер страницы ставится вверху в середине. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 10 мм. Объем курсовой работы по лексикологии должен составлять 30 – 40 страниц. Нумерация страниц курсовой работы начинается с номера 3. Слова «Введение», «Заключение, «Список использованной литературы» пишутся с прописной буквы. Данные заголовки не нумеруются. Главы курсовой работы должны иметь порядковые номера, обозначенные римской цифрой с точкой в конце (Глава I. Глава II.). Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой (1.1. 1.2. 1.3.). Заголовки глав и параграфов следует писать с прописной буквы без точки в конце. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм. Каждую главу работы рекомендуется начинать с нового листа. Используемые в курсовой работе цитаты берутся в кавычки, при этом после цитаты в квадратных скобках указывается порядковый номер литературы, присвоенный ему в списке использованной литературы, а после запятой указывается номер страницы источника ( [5, С.25] ). Большое значение имеет правильное оформление списка использованной литературы. В нем обязательно указывается фамилия автора, его инициалы, название книги, город, издательство, год издания, количество страниц. Вот примеры оформления методического пособия и журнала: 1. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы. – М.: Просвещение. – 2008. – 256с. 2.Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможные формы и содержание курсов обучения иностранным языкам в начальной школе. // ИЯШ. - 1991.- №2. -
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