Курсовая по праву (срок горит)

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тема : Прецедентное правообразование: содержание и особенности.

Необходимо сделать по плану:

1. Понятие правооблразования, виды

2. Прецедент понятие и виды

Соотнесение с другими видами правооблразования

3. Процедура создания прецедента

(список литературы: Бернам правовая система США, Кросс прецедент в английском праве, Демченко Дженкинс)

теория + практика

Насколько я знаю проверки не будет, но преподаватель очень бдительный и строгий, и работу нужно делать строго по тем книгам которые я дал.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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9 лет назад
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