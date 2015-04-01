Курсовая по праву (срок горит)

тема : Прецедентное правообразование: содержание и особенности.

Необходимо сделать по плану:

1. Понятие правооблразования, виды

2. Прецедент понятие и виды

Соотнесение с другими видами правооблразования

3. Процедура создания прецедента

(список литературы: Бернам правовая система США, Кросс прецедент в английском праве, Демченко Дженкинс)

теория + практика

Насколько я знаю проверки не будет, но преподаватель очень бдительный и строгий, и работу нужно делать строго по тем книгам которые я дал.