Нужно пройти он лайн тест по бух.учету, методы принятия управленческих решений и эк. анализ Кол-во страниц: 3 Срок: 01.04.2015 процент прохождение должен быть не ниже 90%. ...
Курсовая по праву (срок горит)
тема : Прецедентное правообразование: содержание и особенности.
Необходимо сделать по плану:
1. Понятие правооблразования, виды
2. Прецедент понятие и виды
Соотнесение с другими видами правооблразования
3. Процедура создания прецедента
(список литературы: Бернам правовая система США, Кросс прецедент в английском праве, Демченко Дженкинс)
теория + практика
Насколько я знаю проверки не будет, но преподаватель очень бдительный и строгий, и работу нужно делать строго по тем книгам которые я дал.
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