Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка103 просмотра

Дисциплина: Финансы Домашних хозяйств

Тема: Социальные трансферты получаемые домашними хозяйствами.

Кол-во страниц: 15

Оригинальность: 50

Срок: 03.04.2015

Дополнительно:

План курсовой:

1-я глава теория (выбранная тема)

2-я глава примерно 6 разделов (по своему дом.хоз., семья)

1 раздел Хар-ка дом.хоз-ва

2 раздел Анализ активов и пассивов

3 раздел Анализ денежных потоков (табл., графики)

4 раздел Личное налоговое планирование

5 раздел Анализ фин.целей (диф., профиц., предложения)

рассмотреть несколько банков и куда вложить

6 раздел Выводы по результатам анализа.

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров