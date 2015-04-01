Дипломная по по методике преподавания английского языка

Практическая часть должна быть гораздо больше по объёму

Работа по методике преподавания английского языка. Тема дипломной работы: «Обучение говорению на материале англоязычных СМИ на старшем этапе в средней общеобразовательной школе».

Объём 60-65 страниц.

Процент антиплагиата 80%.

Новых источников (последние 5 лет) не меньше 25-30%.

Сроки до 5-8 апреля

Что касается практической части, следует разработать задания на основе материалов англоязычных СМИ (статьи, репортажи) для обучения говорению учащихся 10-11 классов