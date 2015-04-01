Дипломная работа - экономика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки119 просмотров

специальность : Экономика и планирование горного производства

необходимо написать согласно методическим указаниям дипломную работу.

темы в файле.

методичку также прикрепляю.

80 страниц.

предоставления работы по частям

10 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров