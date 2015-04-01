Курсовая использование водных объектов

кто может помочь с курсовой на тему « Проект норм и лимитов использования водных ресурсов в малом населенном пункте".В ходе выполнения курсовой работы предполагается выполнить расчет норм и лимитов водопотребления и водоотведения для хозяйствующего объекта (завод или порт), объемов водопотребления и водоотведения малого населенного пункта, а также предложить рекомендации по улучшению использования водных ресурсов.

Рассматриваемая курсовая работа состоит из следующих основных разделов:

• введение,

• расчет объемов водопотребления и водоотведения,

• расчет текущих индивидуальных норм водопотребления,

• расчет лимитов водопотребления из систем коммунального водопотребления и водного объекта,

• расчет текущих индивидуальных норм водоотведения,

• расчет безвозвратного водопотребления и потерь воды,

• расчет лимитов водоотведения в систему коммунального водоотведения и водный объект,

• расчет водохозяйственного баланса,

• определение основных показателей использования водных ресурсов на предприятии,

• выводы.

Методичка во вложении.