2 Задачи по логике

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Сделайте вывод из двух посылок, определиет фигуру и модус простого силлогизма, проверьте соблюдение правила фигуры силлогизма.

1) Некоторые сладкие вещи вредны для здоровья. Ни одна так называемая сдобная булочка не сладка. Следовательно...

2)Ни одно преступление не должно оставаться нераскрытым.

Пропажа человека без вести - не преступление. Следовательно…

ПРИМЕР ответа для другой задачи:

"Все врачи имеют высшее образование. Некоторые врачи работают в судебно следственных органах. Следовательно….. "

Все врачи (M) имеют высшее образование (P).

Некоторые врачи (M) работают в судебно-следственных органах (S).

Следовательно, некоторые работающие в судебно-следственных органах имеют высшее образование.

В данном силлогизме врачи - средний термин (М), судебно-следственных органах – субъект (S), высшее образование – предикат (P).

Это третья фигура,

Модус - AII. Правила фигуры силлогизма не нарушены.

10 лет назад
Shanin_Ant
Антон 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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