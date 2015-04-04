Реферат и эссе по экономике общ сектора.

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Завершен2 заявки122 просмотра

Тема реферата - "Стимулирующая функция налоговой системы РФ". Объем около 15 страниц.

Тема эссе - "Проблемы уклонения от уплаты налогов. Масштаб и способы." Объем - 2-3 страницы.

Сделать нужно до 23:00 02.04.2015!

Жду предложений по цене.

10 лет назад
superman91
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$36
1 день
Спасибо за своевременную и качественно сделанную работу!
Понравилось сотрудничество с Дмитрием: все оперативно и без проблем

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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