Курсовая работа по сопромату.

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Заказ №6262. Курсовая работа по сопромату.

Тип_работы:____Курсовая работа___________

Дисциплина: ________Сопромат___________

Тема: устойчивость мостовой фермы открытого профиля

Требования по оформлению: 14 шрифт, times new roman, текст по всей ширине страницы, в работе нужен текст, раскрытие темы, формулы обязательно и схему рассматриваемой конструкции, рисунки узлов конструкции,

13-15 страниц всей работы.

до 17 апреля.

процент уникальности - 70-80%

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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