Заказ №6256. Написать отчет по экономике Тип работы__написать отчет в сокращенном виде+отчетность________ Кол-во стр___________30стр_______________ Срок написания______10.04.15_____________ Писать по организации школьного питания, отчетность своя. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.
Написать часть дипломной работы по экономике
Заказ №6261. Написать часть дипломной работы по экономике
Тип работы__________дипломная__________
Тема____Учет и анализ лизинговых операций_
___2й, 3й раздел + введение_______________
Кол-во стр__________35 стр_______________
Методичка______есть_____________________
Срок написания______15 апреля____________
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.
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