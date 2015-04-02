Написать часть дипломной работы по экономике

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Заказ №6261. Написать часть дипломной работы по экономике

Тип работы__________дипломная__________

Тема____Учет и анализ лизинговых операций_

___2й, 3й раздел + введение_______________

Кол-во стр__________35 стр_______________

Методичка______есть_____________________

Срок написания______15 апреля____________

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
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7 лет назад

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