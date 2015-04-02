Курсовая работа по экономике с 1с

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки120 просмотров

Заказ №6285. Курсовая работа по экономике с 1с

1c курсовая

до 10 апреля

Тема: Учёт расчётов с подотчётными лицами на платформе 1с предприятия 8.2

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров