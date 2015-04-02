Заказ №6291. Курсовой проект по строительству улиц и дорог Дисциплина: «Строительство городских улиц и дорог» Тема: «Технология и организация работ по строительству дороги» Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся
Ответить на вопросы и сделать карту
Заказ №6295. Ответить на вопросы и сделать карту
Природные науки.
Ответить на вопросы:
1. Космологические модели вселенной.
2.Структурные уровни организации животных
3.Современные представления о современной жизни, эволюционная концепция происхождения человека.
5. Особенности специальной теории относительности.
6.особенности генетики и молекулярной идеологии.
7.синтетическая теория эволюции.
8.особенности естественнонаучной и гуманитарной культуры.
9.предмет и структура естествознания.
10 возникновение и структура солнечных систем.
11.основные достижения науки за 2014 год.
Ответ на каждый вопрос в виде карты мышления нужен.
Заявки фрилансеров
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