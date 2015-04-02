Контрольная по бух.учету и анализу

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Закрыт3 заявки103 просмотра

Заказ №6290. Контрольная по бух.учету и анализу

Тема на выбор:

1.Учет прочих доходов и расходов.

2.Анализ объемов производства и продаж.

Объем: 18-20 страниц.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся

10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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