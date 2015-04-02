Требуется решение практической части по исходным данным. Сроки где-то до 7 числа этого месяца. Данные по запросу . Требуется только расчётная часть диплома
Диплом: Управление качеством
Здравствуйте.
Нужно сделать диплом.
Тема: Разработка мероприятий по снижению и предупреждению затрат на производство продукции.
Объем: 80–85 стр.
От клиента: Предприятие и продукцию взять любую. Мне бы хотелось,чтобы были автомобильные запчасти. Главное - предприятие должно находиться в городе Челябинск.
Уникальность от 70% по антиплагиату.
Цена 6000р
Срок 10 -12 дней.
Ждем заявок.
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