Диплом: Управление качеством

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Разработка мероприятий по снижению и предупреждению затрат на производство продукции.

Объем: 80–85 стр.

От клиента: Предприятие и продукцию взять любую. Мне бы хотелось,чтобы были автомобильные запчасти. Главное - предприятие должно находиться в городе Челябинск.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

Цена 6000р

Срок 10 -12 дней.

Ждем заявок.