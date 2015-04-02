Курсовая работа по дисциплине – сестринское дело

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Закрыт3 заявки109 просмотров

Курсовая работа по дисциплине – сестринское дело

Объем работы 15 – 20 стр.

+ доклад и презентация на защиту курсовой

План курсовой, тема и методичка во вложенном файле

Оформление по методичке!!!

Готовность на 15.04

Работа нужна качественная. Будет проверка на АП

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров