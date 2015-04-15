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Монтаж электрооборудования учебных мастерских
Технологическая карта-монтаж эпоксидной соединительной муфты типа СЭ. Курсовик надо делать по монтажу. 1 вариант коэф. 1,7. Задание http://disk.tom.ru/1pppyar
Срок 8.04
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