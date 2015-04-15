Монтаж электрооборудования учебных мастерских

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Завершен1 заявка160 просмотров

Технологическая карта-монтаж эпоксидной соединительной муфты типа СЭ. Курсовик надо делать по монтажу. 1 вариант коэф. 1,7. Задание http://disk.tom.ru/1pppyar

Срок 8.04

10 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$35
6 дней
Спасибо. Рекомендую
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад