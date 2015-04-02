Диплом финансы и кредит

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка105 просмотров

Требования изложены в прикрепленных файлах

выполнять строго по методичке

Объем: 85-90+приложения

Антиплагиат: 80% и выше

Срок: 25 апреля +

Оплата в рублях. Прошу указывать сумму

10 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров