Диплом: Уголовное право. Криминалистика

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Правовые аспекты по делам о признании информационных материалов экстремистскими.

Объем: 70–73 стр.

От клиента: Диплом для бакалавра ( в методичке все есть) направлен на практику, чем у специалистов. каждый источник в тексте должен быть не больше 60 слов. уникальность дипломный работы 75% Примерный план работы ( 2 глава точно такая)а 1 и 3 нужно уточнить еще. 1. общие положения экспертной деятельности в РФ. 1.1. История 1.2. Понятие. (можно первый понятие, а второй виды экспертной деятельности) 2. Тактика назначения и производство экспертиз, связанных с экстримизмом. 2.1 Особенности назначения 2.2. Особенности производства экспертизы. 3. Оценка полученных результатов.

Уникальность от 75% по антиплагиату.

Цена 6000р

Срок 10 -12 дней.

Ждем заявок.