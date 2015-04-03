Дипломная работа на тематику "Supply Chain" ("Логистика") на англ.

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПИШУЩИХ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ!!!

Есть теоретическая часть диплом. работы по предмету Логистика (Supply Chain) - см. влож. doc-файл 1 в архиве.

Задачи:

1) Написать практическую часть (подборка ссылок есть также во вложении - doc-файл 2)

2) Оформить всю дипломную работу в единое целое и отредактировать текст целиком - чтобы отлично читался/воспринимался

Комментарии руководителя диплома:

"1. Очень хочется увидеть KPIs современной системы Supply Chain..

2. Распишите подробно структуру операционных затрат цепочки поставок Supply Chain, и саму цепочку поставок нужно также расписать - из каких составных элементов она состоит.

3. Для того, чтобы полностью раскрыть тему работы нужно охарактеризовать организационные структуры моделей Supply Chain, и роль аутсорсинговых провайдеров. Это оптимизационные модели, но Вы о них ничего не пишите."

Во вложении также есть инструкция и титульный лист, пример дипломной работы по логистике..