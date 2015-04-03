Необходимо написать контрольную по ГП на тему: Особенности возбуждения кассационного производства в российском праве. Надо расписать порядок производства в суде, передача полномочий,вопрос оставления жалобы без движения. Писать с учетом изменений ГПК РФ! ...
Курсовая гражданский процесс
Необходимо написать курсовую работу на тему:Производство в кассационной инстанции
Объем 25 стр. Стоит 1500 руб.
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