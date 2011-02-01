Тема "Организация обобщающего повторения в курсе планиметрии 9 класса" (теория и практика). Материал для дипломной работы берется из книг, доступных в интернете и библиотеке (не готовые работы, проверяю на антиплагиат): - Обобщающее повторение ...
Курсовая.экономика предприятия
Курсовая-экономика предприятия
вариант 8
срок 6 февраля
Заявки фрилансеров
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