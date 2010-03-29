Курсовая работа

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Курс: Бюджетная система РФ

Тема: Налоговые методы формирования доходов бюджетной системы,

функциональное назначение и характеристика отдельных видов налогов.

Необходимо разработать план к курсовому проекту.

Сроки 1.5 недели

15 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

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