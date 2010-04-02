Реферат по этике

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Закрыт11 заявок230 просмотров

Тема: Современная корпоративная этика

Требования: оригинальность не менее 85%., в работе сноски, в ведение актуальность, объем 15-20стр.

Срок выполнения 02.04.2010 до 15.00

Более подробные требования вышлю кого заинтересует работа.

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$15
3 дня

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад