Диссертация по педагогике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок130 просмотров

Тема "Формирование социальных компетенций школьников в процессе взаимодействия органов ученического самоуправления и педагогического коллектива"

Пишите свой опыт.

Через месяц нужна часть работы уже.

15 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров