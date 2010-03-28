Курсовая по теор. гос-ва и права на украинском

Нужна курсовая "Поняття та ознаки державної влади"

Оригинальность - 90%

В работе нужно использовать законодательную базу - 3 источника. Объем курсовой - 20 страниц, список литературы - 20 позиций. Во вступе - четко объект, предмет, методы, актуальность и т.д. на 2-3 странички и выводы тоже где-то на 2-3 странички.

Курсовая нужна на четверг, 29.03 вечером.

В личные сообщения присылайте ориентировочный план, по нему и будет выбран исполнитель.