Необходимо написать реферат по данному предмету на одну из следующих тем:

Предпочтительна первая тема. Необходим уникальный реферат и не менее 4-5ти источников (книги и публикации – никаких электронных ссылок) информации.

Структура реферата:

1) Введение

2) Основная часть

2.1 Исследование

....

2.2 проблематики

....

2.3 вопроса

....

3) Заключение

4) Список использованной литературы

По требованиям:

Сроки – до 00:00 часов сегодняшнего дня

Уникальность от 85 % (проверка в системе antiplagiat.ru)

От 18 до 20 страниц + список использованной литературы

14 шрифт Times New Roman

Без предоплаты ну или процентов 30% если не доверяете:

пишите первую часть (можно треть) работы – отсылаете. Я проверяю антиплагиатом и оплачиваю.

отсылаете следующую часть работы. Проверяю и оплачиваю и т.д

Контакты: здесь или по icq: 582-ноль78-72ноль

PS. Просьба писать людям – реально разбирающимся в этой проблематике и имеющим опыт написания рефератов с нуля, а не копипастерам.