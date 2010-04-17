Реферат по римскому праву

Предмет- римское право

Тема: Родительская (отцовская) власть по Римскому праву: содержание, установление, прекращение.

Плана нет

Введение

1.

2.

3.

4.

заключение список литературы

или

ВВедение

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1....

2.2......

2.3.....

заключение

список литературы

Объем 15 страниц текста

10 источников (минимум)

Оригинальность от 85%

Основой для реферата должны служить учебная литература, современные научные публикации, а также нормативно-правовой материал по соответствующей проблеме истории государства и права;

• План и материалы реферата должны раскрывать актуальность выбранной темы, а содержание раскрываемых вопросов – сопровождаться ссылками на использованные источники, в конце прилагается список этих источников

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