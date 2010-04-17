Реферат по римскому праву

$10
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Завершен5 заявок223 просмотра

Предмет- римское право

Тема: Родительская (отцовская) власть по Римскому праву: содержание, установление, прекращение.

Плана нет

Введение

1.

2.

3.

4.

заключение список литературы

или

ВВедение

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1....

2.2......

2.3.....

заключение

список литературы

Объем 15 страниц текста

10 источников (минимум)

Оригинальность от 85%

Основой для реферата должны служить учебная литература, современные научные публикации, а также нормативно-правовой материал по соответствующей проблеме истории государства и права;

• План и материалы реферата должны раскрывать актуальность выбранной темы, а содержание раскрываемых вопросов – сопровождаться ссылками на использованные источники, в конце прилагается список этих источников

Цена 300 рублей

Срок 15 апреля

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

scorpion081181
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Отлично выполненная работа, грамотно подобранный материал,хорошее изложение. Рекомендую,+10 баллов
Елена отличный заказчик!!!!! И ответственный человек, оплата вовремя!!!!!!, Всем рекомендую!!!!!!!! Мои +++++++++++++++++!!!

Заявки фрилансеров

scorpion081181
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад