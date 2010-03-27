Часть курсовой срочно!

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Тема: Нелегальные методы оптимизации НДС в России
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и налоговых платежей ООО "ИПЛ"
2. Характеристика схем нелегальной оптимизации НДС на примере ООО "ИПЛ"
3. Выводы по анализу
Нужно описать схемы нелег. оптимизации НДС на примере стройфирмы и расчитать потери государства от таких схем
действие схемы на примере - задайте условия, как в задачке, и покажите, что из этого будет иметь организация и сколько потеряет бюджет РФ. И так после каждой схемы.
Проектные предложения - какие статьи НК РФ будем менять, чтобы устранить пробелы законодательства
Сделать отчетность за 3 года. Есть бухг. отчетность похожего предприятия за 1 год.
Объем: 25 страниц
14 Times New Roman; 1,5 - интервал
Оригинальность - от 70%
Срок - 30.03 до 23.00 по Москве
Просрочка неприемлема, работа будет не нужна
Пишите, не стесняйтесь.
Отдам в хорошие руки)
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