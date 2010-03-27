Курсовые и рефераты по радиоэлектронике В приложении методички по курсовым проектам Полное задание вышлю выбранному специалисту. Укажите в заявке Вашу почту для высылки материалов. Введение, заключение, ...
Преддипломная практика + диплом экономика
Кадедра экономика и управления на предприятии
Сейчас нужна преддипломная практика на 60 листов+ дневник обязательно
выполнить строго по методичке до 31,03 до 24 мск
Практика должна быть выполнена по вашим данным на основе продовольственного магазина любого численность работников 50 чел
Методичка в файле
Тему диплома определим поздже
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $80
Курсовой по теплогазоснабжению Введение, заключение, список литературы, чертежи в Автокаде(Компасе) Объем 15-20 страниц.Методичка в приложении. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту ...Завершен14 лет назад
- $33
Отчет о производственной практике по бух.учету Требуется отчет и дневник прохождения Тема работы и метод.указания в приложении (рассматривать на примере предприятия, информацию по предприятию вышлю выбранному специалисту). Выбранному специалисту ...Завершен14 лет назад
Преддипломная практика 31,03 до 24 мск Тема диплома Риски банковской деятельности: Выявление, оценка, методы управления (опыт банка) на примере Альфа банка те банк может быть любой но в работе чтоб он назывался Альфа Банк ...Закрыт15 лет назад
Тема: Нелегальные методы оптимизации НДС в России 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и налоговых платежей ООО "ИПЛ" 2. Характеристика схем нелегальной оптимизации НДС на примере ООО "ИПЛ" 3. Выводы по анализу ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать реферат по основам социологии и политологии. Культура и цивилизация ( раскрыт не полностью) а) Необходимо указать взаимосвязь культуры и цивилизации б) Отметить к ...Завершен15 лет назад
- $250
Требуется выполнение работ по теплотехнике. 5 задач, в каждой по 20 вариантов. Прошу указать цену за вариант. Нужно будет выполнить тестовое задание.Завершен15 лет назад
Курс: 5 Предмет: Логистика Вид работы: Диплом Объем: от 80 до 100 стр. Тема работы: --- Требования: Всё делать СТРОГО по методическим указаниям. Срок сдачи: 18 ...Завершен15 лет назад
Курс: 3 Предмет: управление транспортными системами Вид работы: курсовая Объем: 20 страниц Вариант: последние две цифры зачетки 77 Дата получения готовой работы: 9 апреля Стоимость: ...Закрыт15 лет назад
Курсовая расчет усилительного каскада на транзисторе. Объем 10 страниц. Срок до 5 апреля. По запросу вышлю задание полностью.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад