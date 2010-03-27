Преддипломная практика + диплом экономика

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Кадедра экономика и управления на предприятии

Сейчас нужна преддипломная практика на 60 листов+ дневник обязательно

выполнить строго по методичке до 31,03 до 24 мск

Практика должна быть выполнена по вашим данным на основе продовольственного магазина любого численность работников 50 чел

Методичка в файле

Тему диплома определим поздже

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад