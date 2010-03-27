Курсовые и рефераты по радиоэлектронике В приложении методички по курсовым проектам Полное задание вышлю выбранному специалисту. Укажите в заявке Вашу почту для высылки материалов. Введение, заключение, ...
Диплом + преддипломная практика банковское дело
Преддипломная практика 31,03 до 24 мск
Тема диплома Риски банковской деятельности: Выявление, оценка, методы управления (опыт банка) на примере Альфа банка те банк может быть любой но в работе чтоб он назывался Альфа Банк
методичку по диплому предоставлю исполнителю
срок сдача всего диплома 24,04
сдавать будем главами сроки определим.
Сейчас нужна практика выполнить строго по методичке
простую практику предоставлю в ней нужно проверить расчеты или предоставить свои
приложения должны быть в таблицах
выводы для чего мы делаем анализ и что это дает
Практику выполнить строго по методичке отчет по практики + дневник
срок 31,03 до 24 мск
если у вас нет отзывов то сдаем работу каждый день (черновик)
Выбранный исполнитель
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