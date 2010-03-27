Диплом + преддипломная практика банковское дело

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Преддипломная практика 31,03 до 24 мск

Тема диплома Риски банковской деятельности: Выявление, оценка, методы управления (опыт банка) на примере Альфа банка те банк может быть любой но в работе чтоб он назывался Альфа Банк

методичку по диплому предоставлю исполнителю

срок сдача всего диплома 24,04

сдавать будем главами сроки определим.

Сейчас нужна практика выполнить строго по методичке

простую практику предоставлю в ней нужно проверить расчеты или предоставить свои

приложения должны быть в таблицах

выводы для чего мы делаем анализ и что это дает

Практику выполнить строго по методичке отчет по практики + дневник

срок 31,03 до 24 мск

если у вас нет отзывов то сдаем работу каждый день (черновик)

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад