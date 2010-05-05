Экономическая часть курсовой по агрономии (укр.яз)

$10
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Нужно для курсовой работы определить (рассчитать) экономическую эффективность выращивания четырех культур. Курсовая на украинском языке. Выполнить нужно качественно, раскрыв кратко следующие вопросы:

1. Економічна ефективність вирощування соняшника за різними технологіями (калькуляція витрат на вирощування культури).

2. Економічна ефективність вирощування кукурудзи за різними технологіями (калькуляція витрат на вирощування культури).

3. Економічна ефективність вирощування за різними технологіями (калькуляція витрат на вирощування культури - озимий ріпак).

4. Економічна ефективність вирощування цукрового буряка за різними технологіями (калькуляція витрат на вирощування культури).

На каждый вопрос от 3 до 5 стр, итого 12-20 стр.

Срок сдачи 1 апреля. Жду заявок и предложений

15 лет назад
izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

NiceBoss
Любава 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
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NiceBoss
Любава 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад