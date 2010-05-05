Экономическая часть курсовой по агрономии (укр.яз)

Работа была очень интересной. Очень помогло то, что работодатель был терпеливым, помогал всем да и консультировал по вопросам написания. Оплата быстрая. Спасибо за эту работу, да и в принципе за сотрудничество. Всем рекомендую это замечательного человека ___ С ув.