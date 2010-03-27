Новосибирская академия водного транспорта

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Требуется исполнитель для написания трех курсовых проектов:

1. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов

2. Расчет электромеханических и электрогидравлических рулевых приводов

3. Электрооборудование и автоматизация береговых объектов

15 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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