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Курсовая по оценке стоимости предприятия
Тема: Роль и значение оценки рыночной стоимости бизнеса для развития национальной экономики.
По приложенной методичке.
Объём: 25 стр.
Срок: 4-5 дней.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;
- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.
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