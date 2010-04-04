Реферат по информатике MathCAD

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Завершен3 заявки282 просмотра

Нужна практическая часть к реферату по информатике (MathCAD). Задания в методичке

В практической части используются:

Лабораторная работа №1 вариант 1(2); 2(1); 9(6); 10(5); 11(4); 12(3)

Лабораторная работа №2 вариант 1(5); 2(4); 3(3); 4(2); 5(1); 9(9); 10(8);

11(7); 12(6)

Лабораторная работа №3 вариант 1(2); 2(1); 9(6); 10(5); 11(4); 12(3)

Лабораторная работа №5 вариант 9(4); 10(3); 11(2); 12(1)

От вас стоимость по каждой лаб. работе. Срок до 02-03.04.2010

15 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lvaleria
Валерия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$40
4 дня
Работа сделана с срок, передана заказчику. Планируем работать дальше
Отличный заказчик, приятен в общении. Четко поставленные задачи. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lvaleria
Валерия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад