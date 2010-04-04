Курсовой по теплогазоснабжению Введение, заключение, список литературы, чертежи в Автокаде(Компасе) Объем 15-20 страниц.Методичка в приложении. Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту ...
Реферат по информатике MathCAD
Нужна практическая часть к реферату по информатике (MathCAD). Задания в методичке
В практической части используются:
Лабораторная работа №1 вариант 1(2); 2(1); 9(6); 10(5); 11(4); 12(3)
Лабораторная работа №2 вариант 1(5); 2(4); 3(3); 4(2); 5(1); 9(9); 10(8);
11(7); 12(6)
Лабораторная работа №3 вариант 1(2); 2(1); 9(6); 10(5); 11(4); 12(3)
Лабораторная работа №5 вариант 9(4); 10(3); 11(2); 12(1)
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