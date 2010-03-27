Нужно написать диссертацию

Диссертация

теория струн, супер гравитация, теория полей высших спинов – произвольное сочетание будет нормально.

Так, ну вот что надо отразить в диссере,

- калибровочная теория полей высших спинов – куда зачем почему,

- развернутая формулировка уравнений – что такое, зачем,

- собственно содержательная часть, для чего-нибудь надо эту самую формулировку построить, для чего не особо важно. страниц на 100-120 должно выйти

Подробное оглавление нужно в начале, чтобы согласовать с начальством.

Кто возьмется, оставляйте свои координаты