Реферат по ИГПЗС

История государства и права зарубежных стран: реферат

Тема: Разработка и принятие Германского гражданского уложения (ГГУ) 1900 г. (общая характеристика, историческое значение)

Плана нет

Введение

1.....

2......

3.......

4.....

Заключение

Список литературы

или

Введение

1...

1.1..

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2.2.....

Заключение

Список литературы

Объем 15 страниц текста

Оригинальность от 85%

Общие требования, предъявляемые к реферату:

• Должен представлять собой самостоятельную разработку актуальной проблемы по истории государства и права зарубежных стран или России;

• Основой для реферата должны служить учебная литература, современные научные публикации, а также нормативно-правовой материал по соответствующей проблеме истории государства и права не менее 10 источников.

• План и материалы реферата должны раскрывать актуальность выбранной темы, а содержание раскрываемых вопросов – сопровождаться ссылками на использованные источники, в конце прилагается список этих источников;

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Срок 15 апреля