Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!!

Помогите!!! Очень срочно горит диплом по экономике. Первую главу как-то осилил, а вот вторая и третья совсем не пошли.

Более того, срок сдачи 9,00 понедельника. Объем каждой главы - 20-22 страницы + заключение 2-3 страницы.

Список литературы у меня имеется, план также есть. Работу могу разделить на двух исполнителей, но в этом случае и сумму, отведенную на проект также буду делить на двое.

Оплата за проект - 6000 рублей. Соответственно, если берутся двое, то по 3000.

Просьба писать тем, кто действительно шарит в экономике и имеет высшее образование. Вы также должны быть уверены, что справитесь с заданием до установленного срока. И еще, укажите, возьмете ли вы весь объем на себя, или вам нужен помощник.

Предпочтение отдам фрилансерам с положительными отзывами, которые быстро ответят на этот проект, чтобы было больше времени на работу.