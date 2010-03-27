Нужно для курсовой работы определить (рассчитать) экономическую эффективность выращивания четырех культур. Курсовая на украинском языке. Выполнить нужно качественно, раскрыв кратко следующие вопросы: 1. Економічна ефективність вирощування соняшника за різними технологіями (калькуляція витрат на вирощування ...
Горит диплом по экономике!
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!!
Помогите!!! Очень срочно горит диплом по экономике. Первую главу как-то осилил, а вот вторая и третья совсем не пошли.
Более того, срок сдачи 9,00 понедельника. Объем каждой главы - 20-22 страницы + заключение 2-3 страницы.
Список литературы у меня имеется, план также есть. Работу могу разделить на двух исполнителей, но в этом случае и сумму, отведенную на проект также буду делить на двое.
Оплата за проект - 6000 рублей. Соответственно, если берутся двое, то по 3000.
Просьба писать тем, кто действительно шарит в экономике и имеет высшее образование. Вы также должны быть уверены, что справитесь с заданием до установленного срока. И еще, укажите, возьмете ли вы весь объем на себя, или вам нужен помощник.
Предпочтение отдам фрилансерам с положительными отзывами, которые быстро ответят на этот проект, чтобы было больше времени на работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
История государства и права зарубежных стран: реферат Тема: Разработка и принятие Германского гражданского уложения (ГГУ) 1900 г. (общая характеристика, историческое значение) Плана нет Введение 1..... 2...... ...Завершен15 лет назад
Курсовая Тема : Модель профессиональной подготовки социального педагога в вузе! Общие требования для курсовой Введение Здесь надо раскрыть актуальность темы (объект, предмет, цели и задачи), где цель – изучить данную проблему, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад
Диссертация теория струн, супер гравитация, теория полей высших спинов – произвольное сочетание будет нормально. Так, ну вот что надо отразить в диссере, - калибровочная теория полей высших спинов – ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $24
Теория государства и права РФ Тема:Виды правонарушений и их классификация. Плана нет,нужно составить и согласовать Методички нет.,кегль 14, 1,5 интервал без автоабзацев, поля 3-1-2-2. ...Завершен15 лет назад
- $10
Предмет- римское право Тема: Родительская (отцовская) власть по Римскому праву: ...Завершен15 лет назад
Нужна практическая часть к реферату по информатике (MathCAD). Задания в методичке В практической части используются: Лабораторная работа №1 вариант 1(2); 2(1); 9(6); 10(5); 11(4); 12(3) Лабораторная работа №2 вариант 1(5); 2(4); 3(3); ...Завершен15 лет назад
Тема: Роль и значение оценки рыночной стоимости бизнеса для развития национальной экономики. По приложенной методичке. Объём: 25 стр. Срок: 4-5 дней. Условия выполнения работы: - оплата ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется исполнитель для написания трех курсовых проектов: 1. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов 2. Расчет электромеханических и электрогидравлических рулевых приводов 3. Электрооборудование и автоматизация береговых объектовРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Кадедра экономика и управления на предприятии Сейчас нужна преддипломная практика на 60 листов+ дневник обязательно выполнить строго по методичке до 31,03 до 24 мск Практика должна быть выполнена по вашим ...Закрыт15 лет назад