Курсовая по ТГП

$24
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Завершен5 заявок227 просмотров

Теория государства и права РФ

Тема:Виды правонарушений и их классификация.

Плана нет,нужно составить и согласовать

Методички нет.,кегль 14, 1,5 интервал без автоабзацев, поля 3-1-2-2.

Ссылки подстрочные с указанием страниц,не менее 15 источников

Оригинальность от 90%

объем не менее 25 страниц текста.

Срок 20 апреля

Цена 700 р.

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$22
10 дней
Мария отличный фрилансер, все работы сдает точно в срок с высоким процентом оригинальности.Спасибо
Работу продолжаем!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад