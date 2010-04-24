Нужно для курсовой работы определить (рассчитать) экономическую эффективность выращивания четырех культур. Курсовая на украинском языке. Выполнить нужно качественно, раскрыв кратко следующие вопросы: 1. Економічна ефективність вирощування соняшника за різними технологіями (калькуляція витрат на вирощування ...
Курсовая по ТГП
Теория государства и права РФ
Тема:Виды правонарушений и их классификация.
Плана нет,нужно составить и согласовать
Методички нет.,кегль 14, 1,5 интервал без автоабзацев, поля 3-1-2-2.
Ссылки подстрочные с указанием страниц,не менее 15 источников
Оригинальность от 90%
объем не менее 25 страниц текста.
Срок 20 апреля
Цена 700 р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
История государства и права зарубежных стран: реферат Тема: Разработка и принятие Германского гражданского уложения (ГГУ) 1900 г. (общая характеристика, историческое значение) Плана нет Введение 1..... 2...... ...Завершен15 лет назад
Курсовая Тема : Модель профессиональной подготовки социального педагога в вузе! Общие требования для курсовой Введение Здесь надо раскрыть актуальность темы (объект, предмет, цели и задачи), где цель – изучить данную проблему, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад
Диссертация теория струн, супер гравитация, теория полей высших спинов – произвольное сочетание будет нормально. Так, ну вот что надо отразить в диссере, - калибровочная теория полей высших спинов – ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
Предмет- римское право Тема: Родительская (отцовская) власть по Римскому праву: ...Завершен15 лет назад
Нужна практическая часть к реферату по информатике (MathCAD). Задания в методичке В практической части используются: Лабораторная работа №1 вариант 1(2); 2(1); 9(6); 10(5); 11(4); 12(3) Лабораторная работа №2 вариант 1(5); 2(4); 3(3); ...Завершен15 лет назад
Тема: Роль и значение оценки рыночной стоимости бизнеса для развития национальной экономики. По приложенной методичке. Объём: 25 стр. Срок: 4-5 дней. Условия выполнения работы: - оплата ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется исполнитель для написания трех курсовых проектов: 1. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов 2. Расчет электромеханических и электрогидравлических рулевых приводов 3. Электрооборудование и автоматизация береговых объектовРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Кадедра экономика и управления на предприятии Сейчас нужна преддипломная практика на 60 листов+ дневник обязательно выполнить строго по методичке до 31,03 до 24 мск Практика должна быть выполнена по вашим ...Закрыт15 лет назад
Преддипломная практика 31,03 до 24 мск Тема диплома Риски банковской деятельности: Выявление, оценка, методы управления (опыт банка) на примере Альфа банка те банк может быть любой но в работе чтоб он назывался Альфа Банк ...Закрыт15 лет назад