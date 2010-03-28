Курсовая по ИТЗИ

Курсовая Работа по предмету:

Инженерно-техническая защита информации

Тему выбрать из прикрепленного файла.

Срок:

до МАЯ

Оплата:

WMR/WMZ

Объем:

введение 2 - 3 листа

основная часть 15 - 20 листов

заключение 2 - 3 листа (должно содержать конкрентые выводы)

итого: минимум 22 листа

Требования препода:

"если прочитать отдельно введение+заключение без основной части, то должно быть понятно, о чем будет говориться в основной части, какие задачи поставлены и методы их решения"

Не копипаст из интернета

Жду предложений:

не забывайте указать: № темы, сроки, объем, цену.

Возможно потребуется несколько исполнителей, т.к. нужно несколько курсовых. (да, мы лентяи)