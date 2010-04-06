Курсовая работа. Тема: срочные контракты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок269 просмотров

Необходимо написать курсовую работу на тему: "Специфика развития рынка срочных контрактов в России"

План составлен. Особой требовательности к уникальности материала нет. Материал может быть полностью скопирован с источников, но должен исключительно точно раскрывать тему. Страниц примерно нужно 20-25...

Оставляйте, пожалуйста, предложения с указанием стоимости работы.

15 лет назад
sasha1010
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$30
4 дня
Наталья прекрасно выполнила курсовую работу на экономическую тему. Адекватно отнеслась к некоторой критике и быстро и грамотно внесла желаемые изменения. Спасибо за работу! При необходимости обязательно обращусь еще!
Спасибо, Александре за плодотворное взаимодействие! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад