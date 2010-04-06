Нужно для курсовой работы определить (рассчитать) экономическую эффективность выращивания четырех культур. Курсовая на украинском языке. Выполнить нужно качественно, раскрыв кратко следующие вопросы: 1. Економічна ефективність вирощування соняшника за різними технологіями (калькуляція витрат на вирощування ...
Курсовая работа. Тема: срочные контракты
Необходимо написать курсовую работу на тему: "Специфика развития рынка срочных контрактов в России"
План составлен. Особой требовательности к уникальности материала нет. Материал может быть полностью скопирован с источников, но должен исключительно точно раскрывать тему. Страниц примерно нужно 20-25...
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