Реферат Конституционное Право (Доработать)

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Завершен1 заявка183 просмотра

Нужно доработать часть реферата по Конституционному праву.

Что требуется доработать:

Используя текст Конституции РФ, привести по одному примеру конституционно-правовых норм

следующих видов

а) управомачивающая б) обязывающая в) запрещающая г) императивная

д) диспозитивная е) норма-декларация

И используя текст конституции РФ 1993 года, изобразить ее структуру при помощи схемы.

(сделать желательно до 1 апреля)

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15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

missis-batok
Татьяна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$4
2 дня
Работа выполнена в короткие сроки. Очень приятно сотрудничать с Татьяной!
Довольна работай с данным заказчиком! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

missis-batok
Татьяна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад

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