Нужно для курсовой работы определить (рассчитать) экономическую эффективность выращивания четырех культур. Курсовая на украинском языке. Выполнить нужно качественно, раскрыв кратко следующие вопросы: 1. Економічна ефективність вирощування соняшника за різними технологіями (калькуляція витрат на вирощування ...
Реферат Конституционное Право (Доработать)
Нужно доработать часть реферата по Конституционному праву.
Что требуется доработать:
Используя текст Конституции РФ, привести по одному примеру конституционно-правовых норм
следующих видов
а) управомачивающая б) обязывающая в) запрещающая г) императивная
д) диспозитивная е) норма-декларация
И используя текст конституции РФ 1993 года, изобразить ее структуру при помощи схемы.
(сделать желательно до 1 апреля)
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