Тема курсовой работы: Версальско-Вашингтонская система (1919-1922гг). в курсовой работе должно быть введение, основная часть и заключение (Обязательно про Парижскую мирную конференцию и Вашингтонский вопрос) объем где-то (40000 знаков) вроде 25 страниц. ...
Работа по Культурологии
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