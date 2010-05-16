Диплом по финансовому менеджменту

$150
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Завершен6 заявок191 просмотр

Оценка кредитоспособности заемщика. Срок две недели. План в приложении.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

max-bat1985
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$120
10 дней
Спасибо за работу, качеством и оперативностью очень доволен. Буду обращаться еще.
Очень доволен сотрудничеством. Александр всегда на связи, оплата своевременно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

max-bat1985
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад